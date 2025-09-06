Лаутаро о татуировках: «Первую сделал в 14 в честь дедушки, мама не могла такое запретить. Есть Дева Мария Луханская, потому что я верующий, и фраза: «То, что меня не убивает, делает сильнее»

Лаутаро Мартинес рассказал о значении своих татуировок.

– У вас много татуировок, вот этот бык…

– На моей спине также изображен большой лев, который символизирует меня, и львенок, символизирующий моих двух детей. Если у меня появятся еще дети, я же не буду набивать двадцать львов, поэтому сделал только одного. За львами – джунгли и дорога. Это значит, что я их защищаю и стараюсь направлять на правильный путь.

– Какая была первой?

– Нестор – имя моего дедушки, который умер, когда мне было два года (показывает на правое предплечье – Спортс’‘). Мне удалось сделать эту татуировку в 14 лет. Мать не разрешала, чтобы убедить ее, я сказал: «Мама, я хочу набить имя твоего отца в память о нем». Она не могла такое запретить!

Потом я продолжил. Все татуировки имеют значение и отражают мою семью, мою жизнь. У меня есть имена родителей – Марио и Карина – с руками в молитве. Имена моих детей, моих дедушки и бабушки, моих братьев…

У меня есть изображение Девы Марии Луханской, потому что я очень верующий. Она всегда со мной. Потом, вот здесь сзади, у меня компас, часы и фраза, которую я повторяю и которая меня сопровождает: «То, что не убивает меня, делает сильнее».

Дата моего первого вызова в сборную Аргентины (27 марта 2018 года, поражение 1:6 от Испании – Спортс’‘) и моего первого профессионального матча за «Расинг» (1 ноября 2015 года – Спортс’‘) – внутри футбольного мяча. Все имеет смысл. Это знаковые события моей жизни или вещи, которые сопровождают меня каждый день, – сказал нападающий «Интера » и сборной Аргентины .

