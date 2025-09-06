Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»

Лаутаро Мартинес рассказал о трудном детстве.

– В каких условиях ты рос?

– Мой отец был футболистом, он играл в разных городах. Когда он вернулся в Баия-Бланку, мои родители остались безработными, и мы оказались в сложной финансовой ситуации. На самом деле у нас не было никакого дохода. Нам приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием.

Затем друг сдал нам дом, и мы прожили там два года. Я искренне благодарен тем людям, которые помогали нам, и моим родителям тоже, потому что они делали все возможное, чтобы мы ни в чем не испытывали недостатка.

– Оставила ли эта бедность на тебе глубокий след?

– По большому счету, да. Сегодня я ценю все, каждая мелочь имеет значение. В то время мои родители думали прежде всего о нас, чтобы у нас было что поесть. Иногда они вообще ничего не ели. Если бы мне пришлось вернуться в детство, я бы предпочел прожить то же детство, ту же повседневную жизнь, которая помогала мне расти и учиться.

– Лаутаро, давай мысленно отправимся с тобой в Баия-Бланку, где ты родился и вырос. Что ты видишь?

– Я, наверное, с [моим братом] Аланом, развлекаюсь с ним и несколькими друзьями из нашего района, играю в футбол на улице, в «потреро», как говорят в Аргентине.

– Чем отличается сегодняшний Лаутаро?

– Наверное, сейчас у меня немного больше седых волос (смеется.)

Многое изменилось, особенно в финансовом плане, и я могу отплатить своей семье за все, что они мне дали. Этим я горжусь больше всего. После стольких лет самопожертвования мы получили награду: возможность вести другую жизнь и дать моим детям возможность учиться.

По правде говоря, Лаутаро немного изменился. Я старался сохранить те ценности, на которых был воспитан: смирение, уважение, труд и самопожертвование. Мы с женой стараемся передать это нашим детям, даже несмотря на то, что они родились в другой реальности, – сказал нападающий «Интера » и сборной Аргентины.