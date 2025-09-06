Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»

Лаутаро Мартинес рассказал, что любит заниматься уборкой.

– Говорят, ты помешан на чистоте...

– Да. Я действительно люблю порядок, чтобы все было чисто, идеально.

Чистота – это один из моих методов психотерапии. Когда я немного нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока моя жена не говорит мне успокоиться!

Я занимаюсь этим с детства. Мои родители постоянно работали, и мне нравилось, чтобы в доме был порядок. Так что, когда они возвращались домой, им не приходилось убирать. Я старался помочь. Меня так воспитали, и я продолжаю это делать по сей день, потому что мне это нравится, – сказал нападающий «Интера » и сборной Аргентины.