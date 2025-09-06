Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
Лаутаро Мартинес рассказал, что любит заниматься уборкой.
– Говорят, ты помешан на чистоте...
– Да. Я действительно люблю порядок, чтобы все было чисто, идеально.
Чистота – это один из моих методов психотерапии. Когда я немного нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока моя жена не говорит мне успокоиться!
Я занимаюсь этим с детства. Мои родители постоянно работали, и мне нравилось, чтобы в доме был порядок. Так что, когда они возвращались домой, им не приходилось убирать. Я старался помочь. Меня так воспитали, и я продолжаю это делать по сей день, потому что мне это нравится, – сказал нападающий «Интера» и сборной Аргентины.
Нули России с Иорданией – как вам?23731 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости