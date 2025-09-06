«Роналду расстроен. Он привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Надеемся исправить ситуацию». Форвард клуба Аль-Немер о Криштиану

Мешари Аль-Немер отметил недовольство Криштиану Роналду отсутствием трофеев.

– Роналду привык выигрывать все, но в «Аль-Насре» с трофеями не ладится. Как он реагирует на командные неудачи?

– Криштиану привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остается надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой, – сказал нападающий «Аль-Насра».