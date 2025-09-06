«Роналду расстроен. Он привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Надеемся исправить ситуацию». Форвард клуба Аль-Немер о Криштиану
Мешари Аль-Немер отметил недовольство Криштиану Роналду отсутствием трофеев.
– Роналду привык выигрывать все, но в «Аль-Насре» с трофеями не ладится. Как он реагирует на командные неудачи?
– Криштиану привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остается надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой, – сказал нападающий «Аль-Насра».
Нули России с Иорданией – как вам?23733 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости