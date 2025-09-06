«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они идолы и должны быть идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
Родригу Эшковал сравнил Криштиану Роналду и Артема Дзюбу.
– Для Португалии Роналду является идолом, на которого стараются все равняться. В «Акроне» есть Дзюба, который тоже имеет лидерские качества. Как думаешь, что общего у них есть?
– Детально мне очень сложно ответить на данный вопрос, потому что я не находился с Роналду день ото дня, я с ним не тренировался, не жил, не находился в одной команде.
Но именно в плане футбола что Роналду, что Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых, подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума, – сказал защитник «Акрона».
Нули России с Иорданией – как вам?23732 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости