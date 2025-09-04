Жоао Педро: «Выиграть «Золотой мяч» было бы мечтой. Может, это случится – я верю в себя»

Жоао Педро полагает, что может получить «Золотой мяч» в будущем.

«Это было бы мечтой – когда-нибудь выиграть «Золотой мяч ».

Я верю в себя. Все возможно.

Может быть, это случится», – сказал нападающий «Челси » и сборной Бразилии .

Со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .