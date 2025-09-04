Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно – люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться»

Марк Кукурелья поразмышлял о своих шансах на «Золотой мяч».

– У нас впереди чемпионат мира, но ты единственный игрок сборной Испании, который выиграл клубный чемпионат мира со своей командой, «Челси». Если ты выиграешь чемпионат мира в составе сборной Испании в том же сезоне, не думаешь ли ты, что станешь реальным претендентом на следующий «Золотой мяч»?

– Ну, я не знаю... Всякое может случиться! Я бы хотел, но это будет очень сложно. Это, безусловно, стало бы историческим событием, и лично для меня это было бы незабываемо. Но это непросто.

– Мы уже видели на примере Карвахаля, что «Золотой мяч» недоступен для защитников, тебе так не кажется?

– Что ж, в конце концов, люди сосредотачиваются на нападающих. Они включают телевизор и хотят увидеть тех, кто забивает голы... и я в первую очередь!

Я понимаю, что голосуют за тех, кто делает матчи зрелищными, но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться, – сказал защитник «Челси» и сборной Испании.