Стоичков хотел бы, чтобы Ямаль выиграл «Золотой мяч» в этом году: «Но не думаю, что это произойдет после того, что сделал «ПСЖ». Дембеле – фаворит»

Христо Стоичков оценил шансы Ламина Ямаля выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Я не думаю, что это произойдет в этом году после того, что сделал «ПСЖ ». Он [Ямаль] в первой тройке. Это зависит от таких людей, как вы, у которых есть право голоса. Если повезет, я поднимусь на подиум, чтобы вручить [«Золотой мяч »]. Посмотрим, как все сложится.

В этом году «ПСЖ» выиграл все титулы, за исключением матча [клубного чемпионата мира] в Нью-Йорке, где они проиграли «Челси». Дембеле – фаворит на победу, но я надеюсь, что [Ямаль] выиграет его, потому что он наш, и всегда приятно, когда еще один игрок получает «Золотой мяч».

Он выиграет его. Когда и как, зависит от него. У него должен быть свой собственный путь. Он не должен сравнивать себя ни с кем другим. Я не люблю сравнивать, и мне не нравится, когда кто-то сравнивает себя со мной. Самый простой способ идти дальше – это идти своим собственным путем. Тренируйтесь каждый день, сражайтесь, работайте, выходите на поле, чтобы выигрывать матчи и приносить пользу команде», – сказал бывший футболист «Барселоны».

