«Роналду – величайший футболист в истории. Он изменил футбол, приехав в чемпионат Саудовской Аравии». Форвард «Аль-Насра» Аль-Немер о Криштиану

Мешари Аль-Немер назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.

«Роналду был первой звездой мирового уровня, которая приехала в чемпионат Саудовской Аравии. Можно сказать, что он этим изменил футбол.

Криштиану – величайший футболист в истории. После того как он перешел к нам в команду, в Саудовскую Аравию стали приезжать и другие топ-игроки», – сказал форвард «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер .

Роналду выступает за «Аль-Наср » с января 2023 года. Этим летом он продлил контракт до конца июня 2027-го.

«Роналду знает несколько слов на арабском: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста». Хавбек «Аль-Насра» о форварде