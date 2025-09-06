«Роналду – величайший футболист в истории. Он изменил футбол, приехав в чемпионат Саудовской Аравии». Форвард «Аль-Насра» Аль-Немер о Криштиану
Мешари Аль-Немер назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.
«Роналду был первой звездой мирового уровня, которая приехала в чемпионат Саудовской Аравии. Можно сказать, что он этим изменил футбол.
Криштиану – величайший футболист в истории. После того как он перешел к нам в команду, в Саудовскую Аравию стали приезжать и другие топ-игроки», – сказал форвард «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Этим летом он продлил контракт до конца июня 2027-го.
«Роналду знает несколько слов на арабском: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста». Хавбек «Аль-Насра» о форварде
Нули России с Иорданией – как вам?23721 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости