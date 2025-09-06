  • Спортс
«Роналду знает несколько слов на арабском: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста». Хавбек «Аль-Насра» о форварде

Хавбек «Аль‑Насра» рассказал, какие слова Криштиану Роналду знает на арабском языке.

«Безусловно, звезды, которые играют в нашем чемпионате, помогают развиваться. Мы учимся у них, учимся у Криштиану Роналду

Он даже знает несколько слов на нашем языке: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста», – сказал игрок сборной Саудовской Аравии U23 Салем Аль‑Наджди.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
