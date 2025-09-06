«Роналду знает несколько слов на арабском: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста». Хавбек «Аль-Насра» о форварде
Хавбек «Аль‑Насра» рассказал, какие слова Криштиану Роналду знает на арабском языке.
«Безусловно, звезды, которые играют в нашем чемпионате, помогают развиваться. Мы учимся у них, учимся у Криштиану Роналду.
Он даже знает несколько слов на нашем языке: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста», – сказал игрок сборной Саудовской Аравии U23 Салем Аль‑Наджди.
Нули России с Иорданией – как вам?23714 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости