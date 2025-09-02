Роналду хотел видеть Антони в «Аль-Насре». Бразилец был близок к переходу, но выбрал «Бетис» из-за ЧМ

Криштиану Роналду хотел видеть Антони в «Аль-Насре».

25-летний вингер перешел в «Бетис» из «МЮ » за 22+3 млн евро.

Как рассказал журналист Маркос Бернат в программе Marcador, бразилец этим летом был близок к переходу в «Аль-Наср». Капитан саудовского клуба Криштиану Роналду положительно оценивал возможный переход Антони.

«Вели переговоры с «Аль-Насром », игрок выслушал предложение, и в окружении Криштиану сделку считали почти решенной. В тот момент Криштиану воспринимал эту идею положительно, и об этом дали знать самому игроку», – заявил Бернат.

В конечном итоге «Аль-Наср» сосредоточился на подписании Кингсли Комана , который оказался более доступным вариантом. В свою очередь, Антони изначально хотел перейти в «Бетис », в котором провел полгода на правах аренды. Ключевой фактор выбора в пользу испанского клуба – желание сыграть на чемпионате мира.

«Если бы он уехал играть в арабский футбол, попасть на чемпионат мира было бы куда сложнее», – добавил Бернат.