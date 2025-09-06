Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»

Александр Черников рассказал о симпатии к баскетболисту Деннису Родману.

— У тебя несколько футболок с изображением баскетболиста Денниса Родмана. Он в целом необычный человек. Откуда такая симпатия?

— Посмотрел сериал «Последний танец». Особо баскетболом не увлекаюсь, но после просмотра этого сериала меня задела история Родмана, его стиль жизни, одежды.

Мне нравится его манера игры, такая агрессивная. Он стильно одевается, делает яркие коллаборации, – сказал полузащитник «Краснодара » и сборной России.