  Александр Черников: «С семи лет симпатизировал Роналду, в 9-10 начал болеть за «Барсу» и Месси. У Криштиану меньше таланта, но более усердная работа. А Лео – одаренный»
11

Александр Черников: «С семи лет симпатизировал Роналду, в 9-10 начал болеть за «Барсу» и Месси. У Криштиану меньше таланта, но более усердная работа. А Лео – одаренный»

Александр Черников сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

С кем больше всего хотелось бы сыграть из тех, кто доступен?

С Аргентиной. Я болел за нее на чемпионате мира. Также с Португалией хотелось бы сыграть. Я могу перечислить все топ-сборные. Но если выделять, то это Аргентина.

Чем она привлекает?

– Мне нравятся многие игроки этой сборной, плюс сама игра. У них команда, как семья, – все друг за друга. Это видно невооруженным глазом, если посмотреть их матчи. И стиль игры импонирует: агрессивный, атакующий.

Кто самый топовый игрок сборной Аргентины, помимо Месси?

– Выделю столпа обороны Отаменди, Фернандеса, Де Поля и Альвареса. Я давно симпатизирую Аргентине.

Болею за Месси и «Барселону». Когда Месси играл в «ПСЖ», я переживал за него там. Сейчас слежу за «Интер Майами». Там Лионель играет уже на классе, наслаждается жизнью, футболом. Статистика у него такая же сумасшедшая. Плюс там он уже выиграл два титула.

С какого возраста следите за ним?

– С семи лет симпатизировал Криштиану Роналду, а в девять – десять начал болеть за «Барселону» и Месси, когда мне понравилась игра этой команды. А так, я восхищаюсь обоими этими футболистами и уважаю их.

Согласны с тем, что Месси – это больше талант, а Роналду – кропотливая работа?

– Да. Месси тоже упорно трудится. Но у Криштиану физическая работа совсем на другом уровне. У него меньше таланта, но более усердная работа. А Месси – одаренный, – сказал полузащитник «Краснодара». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
