«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии

Лотар Маттеус отметил важность Джамала Мусиалы для сборной Германии.

В четверг Бундестим проиграла Словакии (0:2) в 1-м туре отбора ЧМ-2026.

- Насколько сильно на Германии сказывалось отсутствие Мусиалы?

– Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси . Надеюсь, он скоро вернется, — сказал экс-игрок сборной Германии.

