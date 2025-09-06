«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
Лотар Маттеус отметил важность Джамала Мусиалы для сборной Германии.
В четверг Бундестим проиграла Словакии (0:2) в 1-м туре отбора ЧМ-2026.
- Насколько сильно на Германии сказывалось отсутствие Мусиалы?
– Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси. Надеюсь, он скоро вернется, — сказал экс-игрок сборной Германии.
Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
