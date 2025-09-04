  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»
14

Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»

Джамал Мусиала не винит Джанлуиджи Доннарумму в своей травме.

В начале июля хавбек «Баварии» получил перелом малой берцовой кости после столкновения с вратарем в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «ПСЖ» (0:2) и вернется в строй не раньше ноября.

«С ногой все нормально, восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли, но я не тороплюсь – хочу, чтобы каждый день пошел на пользу.

Первые несколько недель было нелегко в психологическом плане. Но потом я понял: ничего не изменится, если я отпущу ситуацию, мне нужно было сохранять спокойствие. Сразу после травмы мне нужно было немного отключиться. Я не пользовался соцсетями несколько дней – до тех пор, пока меня не прооперировали.

Я не виню Доннарумму. Такое случается, к тому же он позвонил мне после того случая», – сказал Мусиала в интервью Bild.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
logoДжамал Мусиала
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoтравмы
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoчемпионат мира среди клубов
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуммельс о травме Мусиалы после столкновения с Доннаруммой: «Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. Виноваты оба игрока. Стыки бывают и погрязнее»
210 июля, 16:58
Мусиала ответил на пост Доннаруммы о своей травме: «Спасибо за пожелания и не переживай! Это часть футбола»
209 июля, 19:34
Мусиала обратился к болельщикам после травмы в матче с «ПСЖ»: «Приятно видеть, как футбольный мир объединяется, я ценю это. В случившемся некого винить»
89 июля, 13:32
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
1118 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
730 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
2230 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1544 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
36сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
65сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
46сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
3 минуты назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
27 минут назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
119 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
548 минут назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
452 минуты назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
955 минут назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
1сегодня, 14:22
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
17сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live