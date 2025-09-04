Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»
Джамал Мусиала не винит Джанлуиджи Доннарумму в своей травме.
В начале июля хавбек «Баварии» получил перелом малой берцовой кости после столкновения с вратарем в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «ПСЖ» (0:2) и вернется в строй не раньше ноября.
«С ногой все нормально, восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли, но я не тороплюсь – хочу, чтобы каждый день пошел на пользу.
Первые несколько недель было нелегко в психологическом плане. Но потом я понял: ничего не изменится, если я отпущу ситуацию, мне нужно было сохранять спокойствие. Сразу после травмы мне нужно было немного отключиться. Я не пользовался соцсетями несколько дней – до тех пор, пока меня не прооперировали.
Я не виню Доннарумму. Такое случается, к тому же он позвонил мне после того случая», – сказал Мусиала в интервью Bild.
