Мусиала о травме: «Не виню Доннарумму, такое случается. Восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли»

Джамал Мусиала не винит Джанлуиджи Доннарумму в своей травме.

В начале июля хавбек «Баварии» получил перелом малой берцовой кости после столкновения с вратарем в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «ПСЖ» (0:2) и вернется в строй не раньше ноября.

«С ногой все нормально, восстановление идет по плану. Мне уже не нужны костыли, но я не тороплюсь – хочу, чтобы каждый день пошел на пользу.

Первые несколько недель было нелегко в психологическом плане. Но потом я понял: ничего не изменится, если я отпущу ситуацию, мне нужно было сохранять спокойствие. Сразу после травмы мне нужно было немного отключиться. Я не пользовался соцсетями несколько дней – до тех пор, пока меня не прооперировали.

Я не виню Доннарумму . Такое случается, к тому же он позвонил мне после того случая», – сказал Мусиала в интервью Bild.