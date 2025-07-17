«Роналдиньо, Месси, Неймар и Роналду были недосягаемыми для меня. Я наблюдал за их мастерством, пытаясь понять, чему я могу у них научиться». Мусиала о кумирах

Джамал Мусиала рассказал, какие футболисты вдохновляли его в детстве.

Ранее полузащитник «Баварии» и сборной Германии появился на обложке FC 26 вместе с Джудом Беллингемом.

В интервью The Athletic немца попросили представить себя ребенком, который рос, играя в футбольный симулятор, и мечтал, что однажды присоединится к небольшой группе звезд, которые будут фигурировать на обложке.

«Я был таким ребенком. В детстве я видел своих кумиров на обложках. Казалось невозможным, что когда-нибудь я окажусь на их месте.

Я играл в эту игру с друзьями, отцом и сестрой. Эти игроки – Роналдиньо , Лионель Месси , Неймар , Криштиану Роналду – были недосягаемыми в моих глазах. Я наблюдал за их мастерством, а затем шел в сад или парк, обводил мяч вокруг конусов, пытаясь понять, чему я могу у них научиться. Так что это важный момент для меня – мечта, ставшая реальностью.

В детстве я любил смотреть за игроками, которые приносили мне радость и воодушевление. Именно таким игроком я и хотел стать. Я просто хотел быть с мячом. Быть свободным, радоваться, получать удовольствие и обладать навыками и техникой, чтобы обходить соперников», – сказал Мусиала .