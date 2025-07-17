Мусиала назвал Рюдигера самым трудным соперником, Мюллера – лучшим,с кем когда-либо играл
Джамал Мусиала назвал Томаса Мюллера лучшим игроком, с которым когда-либо играл.
«Я бы отдал должное Томасу Мюллеру. Я многому у него научился, он дал множество полезных советов, и мне было очень весело играть с ним. Есть много игроков, которых я мог бы назвать, но Томас на вершине», – сказал полузащитник «Баварии».
Самым тяжелым соперником на поле Мусиала назвал партнера по сборной Германии Антонио Рюдигера.
«Мы играли против «Реала» в Лиге чемпионов, и это было довольно сложно. Мы знакомы уже несколько лет. Играть против него действительно неприятно», – сказал немец.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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