Мусиала назвал Рюдигера самым трудным соперником, Мюллера – лучшим,с кем когда-либо играл

Джамал Мусиала назвал Томаса Мюллера лучшим игроком, с которым когда-либо играл.

«Я бы отдал должное Томасу Мюллеру . Я многому у него научился, он дал множество полезных советов, и мне было очень весело играть с ним. Есть много игроков, которых я мог бы назвать, но Томас на вершине», – сказал полузащитник «Баварии».

Самым тяжелым соперником на поле Мусиала назвал партнера по сборной Германии Антонио Рюдигера.

«Мы играли против «Реала » в Лиге чемпионов, и это было довольно сложно. Мы знакомы уже несколько лет. Играть против него действительно неприятно», – сказал немец.