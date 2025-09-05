Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»

Луис Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла».

Нападающий «Интер Майами» плюнул в сотрудника после поражения от «Сиэтла» (0:3) в финале Кубка лиг.

«Хочу поздравить «Сиэтл Саундерс » с победой в Кубке лиги. Но больше всего я хочу извиниться за свое поведение после окончания игры.

Это был момент огромного напряжения и разочарования, когда сразу после матча произошло то, чего не должно было случиться. Но это не оправдывает моей реакции.

Я совершил ошибку и искренне приношу извинения. Это не тот образ, который я хочу создать перед своей семьей, которая страдает из-за моих ошибок, перед клубом, который также не заслуживает того, чтобы на него влияли подобные вещи.

Мне жаль, что произошло, и я не хотел упустить возможность признать свою вину и извиниться перед всеми, кто был недовольным моим поступком.

Мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживают этот клуб и его болельщики. Обнимаю всех», – написал Луис Суарес в социальной сети.

