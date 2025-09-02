Сотрудник «Сиэтла» о плевке Суареса: «Я ожидал, что меня покусают»
Представитель «Сиэтла» пошутил о плевке Луиса Суареса.
После финального матча Кубка лиг, в котором «Интер Майами» уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3), между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками возникла потасовка.
В ходе конфликта нападающий «Интера» Суарес что-то высказывал одному из сотрудников «Сиэтла», после чего плюнул ему в лицо.
«Я ожидал, что меня покусают», – сказал сотрудник «Сиэтла».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фавиана Ренкеля в Х
