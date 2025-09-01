Бускетс ударил кулаком в подбородок игрока «Сиэтла», праздновавшего победу над «Интер Майами» в финале Кубка лиг

Серджи Бускетс ударил соперника кулаком в стычке после матча с «Сиэтл Саундерс».

«Интер Майами» уступил со счетом 0:3 в финальном матче Кубка лиг. После финального свистка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками возникла потасовка, в которой участники стычки обменивались толчками.

В ходе стычки Бускетс ударил кулаком в челюсть хавбека «Сиэтла» Обеда Варгаса, праздновавшего победу вместе со своим одноклубником Коди Бейкером – после удара Варгас упал на газон. Затем полузащитник «Интер Майами» схватил сзади за шею Бейкера, который кричал испанцу в лицо. Футболистов попытался разнять защитник «Сиэтла» Еймар Гомес .

Перед этим эпизодом Варгаса грубо обнял сзади за шею Луис Суарес – Еймару Гомесу удалось предотвратить потасовку между игроками.

Скриншот: трансляция Apple TV

Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча