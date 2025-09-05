Лаутаро про 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» чувствовал бессилие, не сделал ничего из подготовленного. Я пять дней не мог говорить, был подавлен, в отчаянии»

Лаутаро Мартинес вспомнил разгромное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 0:5.

«Я пять дней не мог говорить после поражения от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Я был подавлен и расстроен, немного в отчаянии.

Мы вышли в два финала Лиги чемпионов за последние три года. У нас был отличный путь, но в последней игре нам всегда чего-то не хватало для достижения нашей главной цели – победы в Лиге чемпионов.

Мы знали, что «ПСЖ » будет сложным соперником, крепкой командой с большой уверенностью. Но мы тоже были сильны. Мы готовились в спокойной атмосфере, с чувством умиротворения и уверенности. Так что да, «бессилие» – правильное слово для описания того, что мы чувствовали, потому что мы не смогли воплотить на поле ничего из того, над чем работали.

Мы просто не смогли перенести это в игру, и это раздражало нас больше всего.

«ПСЖ» заслужил такой результат, прекрасно проведя финал», – сказал форвард «Интера » в интервью France Football.