Барелла о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Этому нет объяснения, вероятно. Мы обыграли «Баварию» и «Барселону», две из числа сильнейших команд мира, и проиграли третьей, самой сильной»

Николо Барелла не понимает, что произошло в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира «Интер» потерпел поражение от «ПСЖ » со счетом 0:5.

«У меня нет ответа, и, вероятно, этому нет объяснения. Это было сочетание факторов. Мы много говорили об этом между собой, особенно более опытные игроки, но не для того, чтобы найти виновных. У всех были разные чувства, и это показывает, что единой причины не было. В футболе у тебя может быть плохой день, к сожалению, он пришелся на финал. И это обиднее всего.

Я не забываю наш путь. Мы обыграли «Баварию» и «Барселону», две из числа сильнейших команд мира. Мы проиграли третьей, самой сильной. Это должно придать нам сил и осознанности», – сказал полузащитник «Интера » в интервью DAZN.