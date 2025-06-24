Мхитарян о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Мы должны вынести урок и работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, недели и годы»

Генрих Мхитарян заявил, что боль от поражения в финале Лиги чемпионов не прошла.

«Интер» потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 0:5 в решающем матче турнира.

«Мы с Симоне Индзаги попрощались наедине, я избегал публикаций в социальных сетях. Он принял решение, мы с ним смирились. Одна глава закрыта, открывается другая.

Клубный чемпионат мира может помочь нам преодолеть разочарование от поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ » со счетом 0:5, но шрам остается. Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Давайте не будем забывать о пути, который привел нас сюда, мы провели отличные матчи, но пути назад нет.

Мы должны подняться, вынести урок и двигаться вперед. Нет смысла слишком много думать о том, что произошло в Мюнхене. Мы должны работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие годы», – сказал полузащитник «Интера » в интервью La Repubblica.