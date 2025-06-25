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  • Тюрам о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интеру» противостояла лучшая команда мира. У них получалось все, у нас – ничего. Результат идеально отражает ход игры»
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Тюрам о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интеру» противостояла лучшая команда мира. У них получалось все, у нас – ничего. Результат идеально отражает ход игры»

Маркус Тюрам не считает сезон неудачным, несмотря на поражение в финале ЛЧ.

«Интер» потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов. 

«То, что произошло, видели все: нам противостояла отличная команда, лучшая команда мира. 

В тот день у нас ничего не получалось. У них получалось все. И мы увидели результат: 5:0. Результат идеально отражает ход игры», – сказал нападающий «Интера». 

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoИнтер
logoМаркус Тюрам
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoсерия А Италия
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