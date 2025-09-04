Антон Миранчук о словах президента «Сьона» про бег: «Воспринял их со смешком, они не подкреплялись ничем. Это не легкая атлетика, надо знать, куда бежать»
Антон Миранчук отреагировал на критику со стороны президента «Сьона».
Ранее Кристиан Константин заявил: «Миранчук был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать. Его адаптация оказалась дольше, чем я думал».
«Он взрослый человек, у него свой клуб, он сам решает, что говорить. Не могу же я сказать ему: «Так не говорите, не надо». Но посмотрите на цифры моей беговой работы. Футбол сейчас везде заточен на физические данные, всем нужно бегать. Воспринял его слова со смешком. И сейчас тяжелые сборы, так везде!
Слова президента «Сьона» не подкреплялись ничем. Во-первых, это не легкая атлетика. Во-вторых, надо знать, куда бежать. Но я абсолютно не хочу раскручивать эту тему – благодарен президенту, что мы сошлись, что я был в «Сьоне», – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
