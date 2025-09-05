Ари хочет стать спортивным директором «Спартака»: «Это моя мечта. Был бы отличный вариант»
Ари хочет стать спортивным директором «Спартака».
С декабря 2024 по август 2025 года он занимал аналогичную должность в «Торпедо».
– Пошли бы в «Спартак» спортивным директором?
– Это моя мечта. Это был бы отличный вариант, – сказал бывший нападающий клубов Мир РПЛ Ари.
По ходу игровой карьеры Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. На его счету 110 матчей и 29 голов.
«Спартак» подписал Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
