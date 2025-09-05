Ари хочет стать спортивным директором «Спартака»: «Это моя мечта. Был бы отличный вариант»

Ари хочет стать спортивным директором «Спартака».

С декабря 2024 по август 2025 года он занимал аналогичную должность в «Торпедо».

– Пошли бы в «Спартак» спортивным директором?

– Это моя мечта. Это был бы отличный вариант, – сказал бывший нападающий клубов Мир РПЛ Ари .

По ходу игровой карьеры Ари выступал за «Спартак » с 2010 по 2013 год. На его счету 110 матчей и 29 голов.

