Жена Ари: «В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны. Но человеческие качества – это другое дело»
Ранее супруга экс-форварда «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России, ныне занимающего пост спортивного директора «Торпедо», написала в соцсетях: «Дочка пришла из «Дикси» расстроенная – люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются. В Бразилии в супермаркетах встретят с улыбкой и помогут с пакетами».
«Нам не повезло с походом в магазин. Наверное, если вы пойдете в супермаркеты премиум-класса, такого будет меньше, хотя воспитание совсем не зависит от уровня достатка или национальности. Оно либо есть, либо его нет.
В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны, но одно дело – сервис, а другое – человеческие качества», – сказала россиянка Наталья Грызлова.
Наталья Грызлова Да Силва Феррейра – жена Ари. Благодаря этой девушке бразилец влюбился в Россию!
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