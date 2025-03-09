Ари: «Я еще не завершил карьеру — хочу провести прощальный матч в России»

Ари хочет провести прощальный матч в России.

«В прошлом году мой «Атлетико Сеаренсе» играл в Серии Д. За четыре тура до конца я еще претендовал на звание лучшего бомбардира. В итоге его выиграл другой нападающий, но, считаю, я неплохо помог команде. Больше скажу: официально я еще не закончил карьеру!

Мне бы хотелось сыграть еще один матч [прощальный]. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях.

Я до сих пор поддерживаю форму. Регулярно хожу в зал. На сборах иногда подключался к команде: проводил разминку, играл в квадраты. В основной программе не участвовал, чтобы не мешать тренировочному процессу. Зачем занимать место молодого, перспективного в двусторонке? Я уже в большей степени спортдиректор, чем футболист. У меня теперь другие задачи.

Я 12 лет отыграл в России — это очень много. Большая часть моей карьеры прошла в РПЛ . Я подумал, что будет красиво там и финишировать», — сказал 39-летний бывший нападающий «Спартака », «Локомотива », «Краснодара » и сборной России.