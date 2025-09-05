Литвинов про 0:0 России и Иордании: «Где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще. Но ребята все‑таки вышли на ЧМ»

Руслан Литвинов высказался о нулевой ничьей России и Иордании.

Сборные сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче, состоявшемся в Москве на «Лукойл Арене ».

– Первый тайм получился сумбурным, допускали много простых ошибок. Связано, наверное, с тем, что где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще, но ребята все‑таки вышли на чемпионат мира.

Я понимал, что точно легко не будет. Во втором тайме добавили в скорости, гораздо лучше выходили из обороны, появились моменты, но просто не реализовали их.

– Ты в перерыве был один из самых активных в раздевалке. Насколько было важно выиграть на домашнем для тебя стадионе?

– Добавляло еще больше ожиданий победы, потому что, кроме того, что в сборной всегда хочется выигрывать и получать удовольствие, играли на спартаковском стадионе.

Хотелось порадовать болельщиков, которые ходят сюда постоянно. К сожалению, не удалось. Вероятно, именно поэтому моя реакция была такой эмоциональной, – сказал полузащитник «Спартака ».

