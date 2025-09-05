Канчельскис про 0:0 России и Иордании: «Совмещение Карпина влияет – невозможно успешно сидеть на двух стульях. До зимней паузы надо дать ему поработать – это касаемо «Динамо»

Андрей Канчельскис считает, что совмещение Валерия Карпина влияет на сборную.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче на «Лукойл Арене».

Московское «Динамо», которым также руководит Карпин, идет на 9-м месте в Мир РПЛ после 7 туров.

«Все же думаю, что Карпину нужно дать поработать минимум до зимней паузы. Это касаемо «Динамо ». Скорее всего, что-то изменится.

Сейчас, я думаю, все-таки совмещение влияет - невозможно успешно сидеть на двух стульях. Может сказываться плохо в обе стороны.

На сегодняшний день мы видим, что это негативно влияет на результаты команд Валерия Георгиевича.

Помимо этого, за сборную всегда нужно приезжать с самоотдачей и играть с желанием. Когда мы играли за сборную СССР, было так. Сейчас такое тоже должно быть обязательно. Должно быть честью для игроков выступать за Россию», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

