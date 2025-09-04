Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»

Владислав Радимов назвал причины неудачного старта «Динамо» в этом сезоне.

Команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 8 очков после 7 туров.

– Мне кажется, что отсутствие Гладышева и Тюкавина – это основная история. Ну не может Макаров быть постоянным игроком стартового состава. Плюс отсутствие в составе игроков-чемпионов – кто кроме Сергеева и Миранчука брал золото? Глебова и Осипенко после четвертого места с «Ростовом» носили на руках, а тут они столкнулись совсем с другими требованиями. Ты выходишь на игру с «Махачкалой» и от тебя ждут только победы, а соперник закрылся, да еще и на контратаке забил.

У ребят нет психологии чемпиона, а она воспитывается годами. Ни у Осипенко, ни у Глебова, ни у других хороших футболистов этой психологии нет. Им, конечно же, тяжело. То, что у Карпина работало в «Ростове», не работает в «Динамо», против тебя по-другому выходят.

– Когда «Динамо» станет чемпионом и случится это при тренере Карпине?

– Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. По крайней мере, в этом сезоне – точно нет, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.