Карпин перед матчем России с Иорданией: «Динамо» осталось там, здесь – сборная. Как отдых точно не воспринимаю, приехал и сразу переключился»

Валерий Карпин не считает работу в сборной России отдыхом от «Динамо».

Российская сборная сегодня проведет товарищеский матч с командой Иордании . Игра пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– При чем здесь «Динамо»? Команда осталась там, а здесь – сборная. Приехал и сразу переключился.

– Воспринимаете это как отдых от сложной ситуации?

– Нет, как отдых точно не воспринимаю. Какой здесь может быть отдых? – сказал тренер «Динамо » и сборной России.