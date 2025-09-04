Карпин перед матчем России с Иорданией: «Динамо» осталось там, здесь – сборная. Как отдых точно не воспринимаю, приехал и сразу переключился»
Валерий Карпин не считает работу в сборной России отдыхом от «Динамо».
Российская сборная сегодня проведет товарищеский матч с командой Иордании. Игра пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
– При чем здесь «Динамо»? Команда осталась там, а здесь – сборная. Приехал и сразу переключился.
– Воспринимаете это как отдых от сложной ситуации?
– Нет, как отдых точно не воспринимаю. Какой здесь может быть отдых? – сказал тренер «Динамо» и сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?9206 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Источник: «Матч ТВ»
