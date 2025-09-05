Глава ВТБ Костин об ужесточении лимита: «Динамо» настроено на взращивание своих кадров. Легионеры обогащают наш футбол, но все равно опора у нас будет на наших»
Андрей Костин высказался о возможном изменении лимита.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение»
«У меня нет четкого мнения по этому поводу. Мы вообще настроены на то, чтобы выращивать свои кадры, мы приступаем к строительству школы, очень мощной и современной школы «Динамо» в Москве. Поэтому мы будем держать опору на молодежь, это и по нашей команде видно.
Но в нашем спорте легионеры участвуют, и это обогащает наш футбол, потому что играют спортсмены из разных континентов и разных стран. Это, мне кажется, неплохо. А по лимиту, все равно опора у нас будет на наших», – сказал глава ВТБ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
