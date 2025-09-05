Дьяков об ужесточении лимита: «Люди не потеряют интерес к РПЛ. Сборная же не участвует в турнирах, но ее товарищеские матчи смотрят»
Виталий Дьяков считает, что ужесточение лимита на легионеров не скажется на РПЛ.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение»
«Люди не потеряют интерес к РПЛ. Как были болельщики на стадионах, так и будут.
Наша сборная же не участвует в международных турнирах, но люди смотрят ее товарищеские матчи, ходят на стадион. Это и к РПЛ относится», – бывший футболист клубов Мир РПЛ Виталий Дьяков.
Литвинов про 0:0 России и Иордании: «Где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще. Но ребята все‑таки вышли на ЧМ»
Нули России с Иорданией – как вам?18654 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
