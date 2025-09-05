Дьяков об ужесточении лимита: «Люди не потеряют интерес к РПЛ. Сборная же не участвует в турнирах, но ее товарищеские матчи смотрят»

Виталий Дьяков считает, что ужесточение лимита на легионеров не скажется на РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение»

«Люди не потеряют интерес к РПЛ. Как были болельщики на стадионах, так и будут.

Наша сборная же не участвует в международных турнирах, но люди смотрят ее товарищеские матчи, ходят на стадион. Это и к РПЛ относится», – бывший футболист клубов Мир РПЛ Виталий Дьяков .

Литвинов про 0:0 России и Иордании: «Где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще. Но ребята все‑таки вышли на ЧМ»