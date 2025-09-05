  • Спортс
  Скалони о 3:0 с Венесуэлой: «Даже побеждая, Аргентина хочет большего и злится, когда что-то не выходит. Команда выросла в последние годы. Связь с фанатами невероятная»
3

Скалони о 3:0 с Венесуэлой: «Даже побеждая, Аргентина хочет большего и злится, когда что-то не выходит. Команда выросла в последние годы. Связь с фанатами невероятная»

Лионель Скалони высказался о победе над Венесуэлой (3:0) в отборе ЧМ-2026.

«Команда демонстрирует стабильность, и это положительный момент, который у нас есть. В любой ситуации мы показываем характер. Связь с фанатами невероятная, я думаю то же самое, что и болельщики.

Игроки показали, что, даже побеждая, они хотят большего и злятся, когда что-то не выходит. Это тоже часть роста. Команда продемонстрировала, что за это время выросла. Важно выпускать молодых ребят, которые придают нам свежести, это часть роста команды.

До чемпионата мира еще далеко, наша цель – подойти к нему в наилучшей форме. Мы счастливы быть здесь. Я не тот, кто много оглядывается на то, что уже достигнуто, всегда нужно смотреть вперед.

После первого гола команда заиграла спокойнее, в целом я доволен», – сказал главный тренер сборной Аргентины

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
