Уругвай, Колумбия и Парагвай напрямую вышли на ЧМ-2026 от Южной Америки, присоединившись к Аргентине, Бразилии и Эквадору. Венесуэла и Боливия поспорят за выход в стыки

Уругвай, Колумбия и Парагвай напрямую вышли на ЧМ-2026 от Южной Америки.

В рамках квалификации уругвайцы дома разгромили Перу (3:0), колумбийцы на своем поле были сильнее Боливии (3:0), а парагвайцы сыграли вничью с Эквадором (0:0).

Таким образом, эти три команды получили прямые путевки на ЧМ-2026 , который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ранее от КОНМЕБОЛ туда попали сборные Аргентины , Бразилии и Эквадора.

Отметим, что Парагвай примет участие в финальной части ЧМ впервые с 2010 года.

После 17 туров Уругвай вышел на 3-е место в таблице отборочного турнира с 27 очками, Колумбия и Парагвай с 25 баллами идут на 5-м и 6-м месте соответственно. Команды стали недосягаемыми для идущей на 7-м месте Венесуэлы (18 очков в 17 играх).

За итоговую 7-ю строчку, дающую право на участие в стыковых матчах, венесуэльцы поспорят с Боливией (17 очков в 17 играх).

В заключительном туре квалификации Венесуэла примет Колумбию, боливийцы – Бразилию.