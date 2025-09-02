Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
Владимир Пономарев не оценил идею составить список книг для игроков.
«Это абсолютно ни к чему. А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали.
Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги. У меня был сборник стихов Есенина, я их знал наизусть. Потом мы менялись между собой книгами. Но что нам было делать?
Про лимит инициатива хорошая, но про книги – нет», – сказал экс-защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
