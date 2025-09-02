Пономарев о «Спартаке»: «Чемпионами в этом году не станут, конечно, даже призовые места не потянут. Будут примерно четвертыми»
Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не займет призовое место в РПЛ.
Ранее гендиректор красно-белых Олег Малышев, говоря о целях «Спартака» на сезон, заявил: «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель».
«Грубовато он сказал. Это не годится, неэтично с его стороны. Надо быть дипломатом. Что касается моего мнения, то у «Спартака» в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА.
В этом году чемпионом «Спартак», конечно, не станет. Но к этому стремиться надо. Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми», – сказал бывший игрок сборной СССР.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости