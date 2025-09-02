Пономарев о «Спартаке»: «Чемпионами в этом году не станут, конечно, даже призовые места не потянут. Будут примерно четвертыми»

Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не займет призовое место в РПЛ.

Ранее гендиректор красно-белых Олег Малышев, говоря о целях «Спартака» на сезон, заявил : «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель».

«Грубовато он сказал. Это не годится, неэтично с его стороны. Надо быть дипломатом. Что касается моего мнения, то у «Спартака» в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА .

В этом году чемпионом «Спартак », конечно, не станет. Но к этому стремиться надо. Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми», – сказал бывший игрок сборной СССР.