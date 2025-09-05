Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
Бразилия продлила серию без поражений при Карло Анчелотти.
Бразильская команда переиграла сборную Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.
Под руководством Карло Анчелотти бразильская сборная провела три игры и одержала в них две победы.
Ранее команда обыграла Парагвай (1:0) и сыграла вничью с Эквадором (0:0).
10 сентября Бразилия проведет заключительный матч в рамках отбора на чемпионат против Боливии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
