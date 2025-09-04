Александр Мостовой о 0:0 с Иорданией: «Если соперник посильнее Брунея, у России уже проблемы. Совмещение непозволительно, но сейчас кому какая разница, есть результат или нет?»

Александр Мостовой высказался о ничьей России и Иордании (0:0).

«Первый тайм был очень плохой. Повезло, что иорданцы нам не забили. После перерыва было лучше. С другой стороны, мы про Иорданию не слышали, потому что они на ЧМ вышли только из-за изменения формата. А футболисты у них такие, что могут неплохо держать мяч, бегать. Вот и разница.

При этом на нашу команду не было никакого давления, все радостные. Понятно, что соперник во втором тайме подустал, плюс у нас новые игроки вышли. Для нашей страны Иордания оказалась нормальной по уровню. Если соперник посильнее Брунея, то у нас уже проблемы.

Ничья с Иорданией не говорит ни о чем. Когда мы не играем в международных турнирах, результаты подобных игр ничего не говорят.

Что касается работы Карпина , совмещение непозволительно. Но сейчас кому какая разница, есть в сборной результат или нет? Мы же все равно отстранены. Но ведь придет время, когда надо будет играть на результат», – сказал бывший полузащитник сборной России.