Смолов о «Зените»: «Жерсон начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день. Энрике – чудак 35 млн стоит, должен один возить всех, но пока что так не выглядит»

Федор Смолов заявил, что Жерсон начал ныть на второй день после перехода в «Зенит».

«Зенит» летом купил Жерсона из «Фламенго» за 25 млн евро. В 6 матчах за клуб Мир РПЛ полузащитник сборной Бразилии не отметился результативными действиями.

– Как вы думаете, смена Медведева (Константин Зырянов стал председателем правления «Зенита », Александр Медведев будет его советником – Спортс’‘) не связана ли случаем с этим вот потенциальным трансфером Жерсона [в «Аль-Наср» Роналду ]? Потому что, по моей информации, он начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день приезда.

– Жерсон? Там по его лицу, когда его представляли, как будто все было понятно, – сказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

– Да-да. Ну, то есть, типа, не может ли это быть связанным? Я так понимаю, что Медведев согласовывал, выбивал большие деньги на эти трансферы, в итоге они тратились. Луис Энрике , скажем так, за полгода, ну, не сказать, что выглядит человеком за 35 миллионов.

– Кажется, это скорее вопросы к Семаку, потому что мы видели весной, как Энрике может суетить, обыгрывать.

– Понятно. Ну, как бы, чудак 35 миллионов стоит, но давайте будем честны, что сейчас, до сегодняшнего дня, он пока что не выглядит человеком, который стоит 35 миллионов.

Правда? Потому что за 35 миллионов у тебя ожидания другие. Когда чувак приезжает в закрытую по факту лигу – на сегодняшний день мы нигде не участвуем – ну, он типа должен возить один всех, – сказал бывший форвард «Краснодара» Смолов в эфире SMOL FM.

Жерсон объясняет плохую форму усталостью – называет себя мировым лидером по матчам. Это правда?