Жерсона из «Зенита» хочет подписать «Аль-Наср» Роналду, а не «Аль-Иттихад» (Фарез Аль-Фази)
Жерсоном интересуется не «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср».
Саудовский журналист Фарез Аль-Фази поправил информацию инсайдера Фабрицио Романо, который заявил, что «Аль-Иттихад» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Зенита», но затем удалил пост.
О желании «Аль-Насра» купить Жерсона сообщалось еще до перехода бразильца в «Зенит».
Источник: аккаунт Фареза Аль-Фази в X
