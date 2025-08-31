Жерсона из «Зенита» хочет подписать «Аль-Наср» Роналду, а не «Аль-Иттихад» (Фарез Аль-Фази)

Жерсоном интересуется не «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср».

Саудовский журналист Фарез Аль-Фази поправил информацию инсайдера Фабрицио Романо, который заявил, что «Аль-Иттихад» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Зенита », но затем удалил пост.

О желании «Аль-Насра » купить Жерсона сообщалось еще до перехода бразильца в «Зенит».

Статистику футболиста можно изучить здесь .