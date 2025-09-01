  • Спортс
Тренер «Райо» Перес: «Мы были ближе к победе в матче с «Барсой». Беспокоит, что футболисты играют пять минут с ВАР, а пять – без него»

Иньиго Перес заявил, что «Райо Вальекано» имел шанс обыграть «Барселону».

«Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Ла Лиги.

В первом тайме каталонская команда заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

«Мне стыдно за свою реакцию из-за назначенного пенальти. Я был разочарован. Судья должен был принять решение.

Меня беспокоит то, что футболисты играют пять минут с ВАР, а другие пять минут – без него. Это влияет на игроков. Это уже совсем другая игра. Возможно, данная ситуация – вина нашего клуба. И бы не удивился, если бы это было так.

Мы провели цельный матч. Играя против «Барселоны», можно проиграть, но мы были ближе к победе», – сказал главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес.

Первая потеря очков «Барсы»: спорный пенальти Ямаля, могли и проиграть

