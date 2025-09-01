  • Спортс
  Де Йонг о матче с «Райо»: «Это плохо, когда ВАР не работает. Как будто это не очень серьезная лига. Немного странная ситуация»
Де Йонг о матче с «Райо»: «Это плохо, когда ВАР не работает. Как будто это не очень серьезная лига. Немного странная ситуация»

Френки де Йонг остался недоволен из-за сбоя в работе системы ВАР.

«Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Ла Лиги.

В первом тайме каталонская команда заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

«Я не видел видео, поэтому не знаю, был ли пенальти. Но когда ВАР не работает, это плохо.

То ВАР не работает, то через пять минут работает, то показывает только офсайды, то потом опять не работает. Как будто это не очень серьезная лига. Для меня эта ситуация немного странная», – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Первая потеря очков «Барсы»: спорный пенальти Ямаля, могли и проиграть

