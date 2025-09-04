  • Спортс
  • «Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
23

«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»

Агент Станислава Черчесова заявил, что тренер желает работать в России.

62-летний специалист возглавил «Ахмат» 6 августа. До этого тренер покинул сборную Казахстана.

– Черчесов с ходу начал показывать результат с «Ахматом». Допускаете, что уже зимой или по окончании сезона он будет востребован у московских клубов и получит предложение от топ‑клуба?

–Да, Черчесов начал показывать с ходу результат с «Ахматом», по‑другому и быть не могло, он не любит сказки для бедных: о том, что команду надо строить несколько лет, или о том, что футболистам нужно адаптироваться к требованиям тренера и так далее. Слабый тренер ищет причины. Сильный тренер находит пути, даже там, где это сложно сделать! Но на сегодня Черчесов – тренер «Ахмата». Что будет потом – время покажет.

– Может ли Черчесов снова попробовать силы за границей, и были ли привлекательные предложения из‑за рубежа за последнее время?

– Если бы Черчесов хотел снова уехать работать за границу, он мог бы это сделать как минимум несколько раз в течение каждого месяца с момента ухода из сборной Казахстана. Но он четко дал понять, что дальше хочет работать дома, в России, – сказал агент Алан Агузаров.

В четырех матчах Мир РПЛ под руководством Черчесова «Ахмат» дважды победил и дважды сыграл вничью. До смены тренера грозненцы потерпели три поражения подряд на старте чемпионата. После семи туров грозненский клуб идет 10‑м в турнирной таблице, набрав 8 очков.

«С Черчесовым связывались многие клубы РПЛ, в том числе московские. Были телефонные разговоры и встречи, но конкретика была только от «Ахмата». Агент Агузаров о тренере

