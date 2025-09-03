  • Спортс
13

«С Черчесовым связывались многие клубы РПЛ, в том числе московские. Были телефонные разговоры и встречи, но конкретика была только от «Ахмата». Агент Агузаров о тренере

Агент Станислава Черчесова рассказал, что с тренером связывались клубы из Москвы.

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. До этого специалист покинул сборную Казахстана.

– Почему все‑таки «Ахмат», хотя сам Черчесов изначально говорил, что хочет прийти в клуб, который будет бороться за титулы?

– «Ахмат» – потому что это не чужой клуб для Станислав Саламовича, потому что президент клуба был очень убедителен, потому что есть задача руководства сделать хороший шаг вперед в сравнении с результатами, предыдущих сезонов и это подкрепляется действиями.

– Неужели после ухода Черчесова из сборной Казахстана к нему (и к вам по его поводу) ни разу не обращались ни «Локомотив», ни «Динамо», ни «Спартак», ни ЦСКА?

– Знаете, после ухода из сборной Казахстана так или иначе с Черчесовым связывались многие клубы из РПЛ. В том числе московские. Все это было на уровне телефонных разговоров и встреч, но конкретика четкая и ясная была только от «Ахмата».

Черчесов за полгода успел соскучиться по футболу и, в частности, по играм в РПЛ, – сказал агент Алан Агузаров.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Якуб Закриев
