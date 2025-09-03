Слуцкий о Черчесове: «Топовый тренер и сразу начал доказывать это в «Ахмате». Для меня было удивительно и очень обидно, когда Сторожук получал возможность работать, а Черчесов – нет»

Леонид Слуцкий указал на высокий тренерский уровень Станислава Черчесова.

– У меня никогда не было в нем сомнений, в Черчесове .

Для меня большой вопрос: как вообще определяется рынок тренеров? Черчесов – тренер, который много лет подтверждал свое качество: работал в российских топовых клубах, выигрывал чемпионство за рубежом, успешно работал со сборной.

Для меня было удивительно и очень обидно, когда, условно, Сторожук получал возможность работать, без обид, а Черчесов – нет.

– Может, Сторожук был готов идти туда, куда его зовут, а Черчесов ждал топовый клуб?

– Тем не менее он пришел в тот же клуб, где работал Сторожук. Пример актуален.

– Возможно, что клубы его звали, а он не был готов к этому?

– Почему он тогда сейчас готов? Я знаю, как за рубежом происходит ранжирование тренеров. У нас почему-то могут поставить необоснованный крест на тренере.

Успешное появление Черчесова говорит о том, что он топовый тренер, он много это доказывал и с первой секунды начал доказывать это в «Ахмате ». Для меня абсолютно неудивителен такой старт, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».

