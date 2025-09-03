  • Спортс
  «Авторитета Черчесова боятся. В Венгрии удивлялись, что «Спартак» тренирует Станкович, а он без клуба. Ставить в «Динамо не выигравшего ничего Карпина более объективно?». Агент Агузаров о тренере
42

Агент Станислава Черчесова удивлен, что тренера не позвали «Спартак» и «Динамо».

– Вас удивляет, что при статусе Черчесова ни один московский клуб так и не делал конкретного предложения за последнее время, когда у них возникали проблемы с тренерами?

– Честно, да, меня это очень удивляет! Ощущение, что люди просто боятся авторитета Черчесова. И это становится более важным моментом, нежели понимание того, что между назначением Черчесова и решением задачи можно с большой долей вероятности ставить знак равно!

Возьмем, к примеру, московский «Спартак». Ничего не имею против Станковича, но футбольные люди в Венгрии просто дико удивлялись тому, что «Спартак» продолжает тренировать серб, в то время как свой Черчесов в моменте находится без клуба. А они могут сравнивать, потому что именно Станкович сменил на посту главного тренера в «Ференцвароше» Черчесова. Но период тренерства Черчесова всеми оценивается в разы лучше, чем период при Станковиче. И это не мои хотелки, а объективная реальность!

Или, наверное, ставить в «Динамо» тренера сборной, не выигравшего ничего, будучи тренером, и совмещать должности – более объективное решение, чем пригласить не чужого Черчесова, выигравшего немало трофеев и для которого чемпионство в РПЛ – высшая мотивация, незакрытый гештальт? Сильно сомневаюсь, – сказал агент Алан Агузаров.

«С Черчесовым связывались многие клубы РПЛ, в том числе московские. Были телефонные разговоры и встречи, но конкретика была только от «Ахмата». Агент Агузаров о тренере

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
