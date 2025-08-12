«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро. Клуб хочет 20 млн (Sport Baza)

«Локомотив» не отпустил Алексея Батракова в «Марсель».

По информации Sport Baza, французский клуб предлагал железнодорожникам 15 млн евро за 20-летнего полузащитника. Однако «Локомотив» не будет вести переговоры о сумме меньше 20 млн.

Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичев сообщил, что со следующего летнего трансферного окна в контракте для европейских клубов будет прописаны отступные. До этого «Локомотив » может сам назначать сумму за футболиста.

В мае сообщалось об интересе к Батракову со стороны «Вольфсбурга».

Батраков лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ . На его счету 6 голов в 4 матчах.