«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро. Клуб хочет 20 млн (Sport Baza)
«Локомотив» не отпустил Алексея Батракова в «Марсель».
По информации Sport Baza, французский клуб предлагал железнодорожникам 15 млн евро за 20-летнего полузащитника. Однако «Локомотив» не будет вести переговоры о сумме меньше 20 млн.
Ранее агент Батракова Владимир Кузьмичев сообщил, что со следующего летнего трансферного окна в контракте для европейских клубов будет прописаны отступные. До этого «Локомотив» может сам назначать сумму за футболиста.
В мае сообщалось об интересе к Батракову со стороны «Вольфсбурга».
Батраков лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ. На его счету 6 голов в 4 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
