Майкл Оуэн: «МЮ» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет, никто не может сказать, что шансов нет. Это может случиться через 4 года»
Майкл Оуэн высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» в последние годы.
«Я просто не знаю, откуда взяться искре. Рано или поздно она появится. «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат в ближайшие 10 лет, не так ли? Никто не может сказать, что у них нет шансов.
Это может случиться через четыре года. Или через восемь», – сказал бывший форвард «МЮ» в подкасте Рио Фердинанда.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
