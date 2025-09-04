Майкл Оуэн: «МЮ» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет, никто не может сказать, что шансов нет. Это может случиться через 4 года»

Майкл Оуэн высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» в последние годы.

«Я просто не знаю, откуда взяться искре. Рано или поздно она появится. «Манчестер Юнайтед » выиграет чемпионат в ближайшие 10 лет, не так ли? Никто не может сказать, что у них нет шансов.

Это может случиться через четыре года. Или через восемь», – сказал бывший форвард «МЮ» в подкасте Рио Фердинанда.